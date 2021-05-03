Рост спроса толкает котировки нефти вверх

Москва, 3 мая. Котировки нефти показали заметный рост по итогам апреля на фоне увеличения спроса на сырье в развитых странах, свидетельствуют данные мировых бирж.

Аналитик Sevens Report Research Тайлер Ричи объяснил текущую ситуацию на рынке нефти позитивными данными о восстановлении мировой экономики. Однако слабые показатели отдельных стран негативно отразились на стоимости нефти к концу прошлой недели, указал эксперт.

Ричи допускает, что страны ОПЕК+ слишком быстро восстановят объемы добычи до докризисных уровней. Учитывая осторожную риторику производителей сырья, этот риск сейчас велик, отметил аналитик.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов пятницы упали на 1,9%, до 66,76 доллара за баррель. В то же время июньские контракты на поставки техасской нефти WTI подешевели на 2,1%, до 63,58 доллара за баррель.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович ранее назвал риски заключения бессрочного соглашения ОПЕК+ по контролю над уровнем добычи нефти. Перед этим такую идею озвучил вице-президент «Лукойла» Леонид Федун.