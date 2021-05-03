Определена «справедливая стоимость» турецкой лиры

Вашингтон, 3 мая. Базирующийся в Вашингтоне Институт международных финансов (IIF) пересмотрел оценку «справедливой стоимости» турецкой лиры до 9,5 единицы за доллар.

При изменении своей оценки Институт международных финансов сослался на ухудшение рыночного доверия после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил главу Центробанка в марте. IIF пересмотрел предыдущую оценку в 7,5 лиры за доллар, отметил главный экономист вашингтонского института и экс-руководитель валютной стратегии американского финансового конгломерата Goldman Sachs Робин Брукс.

«Это изменение вызвано резким ухудшением настроений», — цитирует EADaily слова экономиста.

Оценка IIF относительно «справедливой стоимости» турецкой валюты составляла 5,5 единицы за доллар в начале прошлого года. Вскоре лира потеряла 28% своей стоимости. Почти половина потерь произошла на фоне увольнения Наджи Агбала с поста руководителя турецкого Центрального банка. Аналитики ранее рассказали, как снижение курса турецкой лиры отразилось на рубле.