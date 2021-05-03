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Американские ученые представили новый способ диагностики депрессии с помощью анализа крови

Общество
Американские ученые представили новый способ диагностики депрессии с помощью анализа крови
pixabay.com  /  tomwieden

Блумингтон, 3 мая. Диагностика психических заболеваний — сложный и трудоемкий процесс. Новая методика способна сделать его более легким и точным.

Специалисты американского Университета Индианы представили новый метод диагностики биполярных расстройств и депрессивных состояний. Он основывается на 26 биомаркерах, полученных в результате анализа крови пациентов с психическими заболеваниями.

«Биомаркеры в крови — это новые важные инструменты выявления расстройств, поскольку на самооценку состояния пациента и даже на экспертное мнение специалиста не всегда можно полностью полагаться», — утверждает руководитель исследовательского проекта, психиатр и нейробиолог Александр Никулеску.

Разработка метода длилась около четырех лет. На протяжении этого периода, ученые обследовали сотни пациентов, оценивая их состояние по специальной шкале. В результате они пришли к выводу, что из 26 биомаркеров 12 указывают на депрессивные состояния, шесть — на биполярное расстройство и два — на мании. Все это позволяет выявлять отклонения по анализу крови, не прибегая к сложным психиатрическим обследованиям.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, почему депрессия провоцирует развитие некоторых заболеваний. По словам специалиста, очень важно обращать на состояние собственного психологического здоровья.

здоровье депрессия исследование анализ
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