Новый завод по производству кремния появится в Свердловской области

Свердловская область, 3 мая. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» одобрил инвестпроект омской компании «Силарус» по созданию завода по производству технического кремния.

Строительство развернется на площадке в Верхней Салде, отметили в пресс-службе ОЭЗ. В проект планируют вложить 9,3 млрд рублей. Основную долю инвестиций ожидается осуществить с 2021 по 2023 годы, передает «Коммерсантъ».

Согласно данным, запуск производства рассчитывают осуществить в 2024 году. Отмечается, что на новом предприятии будет создано 320 рабочих мест.

На заводе ежегодно ожидается выпуск 36 тысяч тонн технического кремния, 17,1 тысячи тонн конденсированного микрокремнезема и 1,5 тысячи тонн кремнийсодержащего. Реализация такого проекта в «Титановой долине» является удачным примером инвестиционного межрегионального сотрудничества между Свердловской и Омской областями, подчеркнул первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали уникальный нанокомпозит на основе кремния. Это позволит ускорить развитие технологии «микроэлектростанций», располагаемых в печатных платах электроники.