Составлен рейтинг топ-10 направлений для внутреннего туризма по России

Москва, 3 мая. Наиболее востребованные отечественные направления для летнего отдыха среди граждан РФ перечислили аналитики сервиса Tutu.ru.

Аналитики во время исследования взяли за основу данные о продаже билетов с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга в период с июня по август. Чаще всего столичные туристы делали выбор в пользу Симферополя. На это направление пришлось примерно 40% спроса.

Суммарно в аэропорты Краснодарского края из Москвы оформлено около 37% авиабилетов, выяснили в Tutu.ru. Жители Петербурга также чаще всего решаются на отдых в Симферополе. Вдобавок к этому, среди петербуржцев популярен курортный город Сочи. В рейтинг вошли Минеральные Воды, Калининград, Ростов-на-Дону, Махачкала и Москва.

Аналитики сервиса Bronevik.com зафиксировали высокий спрос на путешествия в рамках программы кешбэка от Ростуризма. Как сообщалось ранее, это позволяет вернуть до 20% от стоимости путевки.