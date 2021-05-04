Виктор Дробыш поздравил Настю Каменских с днем рождения

Москва, 4 мая. Сегодня украинская певица, актриса и ведущая Анастасия Каменских празднует свой день рождения. По такому чудесному поводу именинницу в беседе с ФАН поздравил российский композитор и музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш.

«Это удивительный, талантливый и красивый человек», — с искренней теплотой сказал о Каменских музыкант.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В завершение разговора продюсер Виктор Дробыш поделился своими искренними пожеланиями в адрес блестящей исполнительницы.

«Я могу с удовольствием и от всей души поздравить ее с днем рождения», — сказал музыкант.

Карьера яркой девушки началась еще в 2004 году, однако широкую известность ей принесла работа в поп-дуэте «Потап и Настя». Артисты быстро стали популярны у российской публики, и творческая команда успешно просуществовала больше 10 лет. В 2017 году Каменских прекратила сотрудничество с лейблом и начала сольную карьеру. Помимо профессиональных перемен, в жизни певицы случились перемены и личного характера. После долгих лет дружбы и творческого сотрудничества Каменских вышла замуж за артиста и шоумена Алексея Потапенко (Потапа).

Ранее по случаю дня рождения Данилы Козловского режиссер Александр Вартанов рассказал ФАН о совместной работе с актером. Так, кинодел отметил удивительную преданность артиста своей профессии и пожелал творческой удачи.