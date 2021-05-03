Депутат Затулин усомнился в желании Зеленского встретиться с главой ДНР

Москва, 3 мая. Президент Украины Владимир Зеленский уклонится от встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, что помешает его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

С таким мнением выступил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. По его словам, Киев по-прежнему уходит от любых контактов, тем более официальных, с представителями ЛДНР. Сейчас Пушилин заявил о готовности встретиться с Зеленским и пытается добиться начала диалога, но Зеленский свою позицию вряд ли изменит, уверен парламентарий.

«Зеленский пуще огня боится быть обвиненным в слабости перед лицом ДНР, ЛНР, России. Его главный приоритет — не показаться слабым, не подвергнуться атаке со стороны националистов, которых он пытается всячески ублажать», — цитирует Затулина НСН.

Отказавшись от диалога с ЛДНР, Зеленский усложнит путь к диалогу с Путиным, заключил политик.

Ранее Пушилин заявил, что уже давно не испытывает иллюзий в отношении Зеленского.