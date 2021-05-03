Волков готовит ребрендинг штабов Навального, чтобы вновь получать деньги от Запада

Штабы Алексея Навального (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга), блогера, в настоящее время отбывающего наказание в колонии общего режима по статье за мошенничество, продолжат свою работу в том или ином формате. Куратор «штабов» Леонид Волков, скрывающийся за границей от российских властей, в своем публичном обращении заявлял об их закрытии и роспуске, особо подчеркивая, что «ребрендинга» не будет.

Однако уже сейчас очевидно, что «правая рука» Навального пыталась таким образом «пустить пыль в глаза» российским журналистам и правоохранителям: на деле Волков задумал просто переименовать все странички «штабов» в социальных сетях, обезличить их и под новым соусом продать их своим западным кураторам, которые задолго до этого перестали давать ему деньги, видя бесперспективность организации «оранжевой революции» в России. Особенно сильно от нехватки финансирования страдают именно региональные штабы Навального2, которым даже в гораздо более «сытое» время доставались лишь крохи с барского стола Волкова, набивавшего свою мошну американскими долларами и российскими донатами.

Федеральное агентство новостей /

К слову о последних: у всех штабов на сайте до сих пор активна функция перечисления пожертвований, хотя Волков и обещал ее отключить. Это не удивительно: как уже было упомянуто, Запад попросту перекрыл финансирование структурам Навального, когда убедился в их бесполезности, а руководитель его штабов — любитель плотно поесть — не готов туго затягивать пояс и идти подрабатывать мойщиком посуды, как это делают все, кто эмигрировал из России в поисках лучшей жизни. В этих условиях единственным способом сохранить объемы своего живота прежними для Волкова является продолжение сбора донатов с доверчивых дурачков — кормовой базы для всех, кто так или иначе связан с мошенником Навальным.

И в качестве вишенки на всем этом «ФБК-торте»: после запрета им некоторых действий, а конкретно — публикаций, сторонники Волкова и Навального оставили на своем сайте только одну активную страницу, на которой можно перечислять донаты.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга