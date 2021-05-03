Финалистка «Маски» Юлия Паршута рассказала о полученной травме на съемках шоу

Москва, 3 мая. Российская музыкальная исполнительница Юлия Паршута поделилась с подписчиками в Instagram впечатлениями от участия в проекте «Маска» на НТВ и рассказала о полученной травме.

Певица три месяца снималась в шоу. Все это время ей приходилось постоянно репетировать: нужно было совершенствовать не только вокал, но и хореографические навыки, а также научиться двигаться на сцене в громоздком костюме. Паршута разрывалась между «Маской» и собственными проектами, но смогла пройти этот путь до конца, пусть и с небольшими травмами. Артистка написала, что сломала палец на ноге.

«Три месяца я танцевала, «смотря в щель», то пела как [Полина] Гагарина, которая притворяется [Кети] Топурией, которая притворяется [Светланой] Лободой, и жила в чудесном состоянии творческой бессонницы. <...>. Спасибо моему пальцу на ноге, который был сломан, но не сломлен», — пошутила певица.

Исполнительница поблагодарила генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна за возможность принять участие в проекте, всех членов команды и зрителей, которые болели за нее.

До финала «Маски» дошли Заяц, Змея, Лама и Крокодил, в костюмах которых скрывались Тимур Батрутдинов, Юлия Паршута, Юсиф Эйвазов и Jony соответственно. Победу одержал певец Jony. В эфире программы «Звезды сошлись» с Лерой Кудрявцевой генпродюсер НТВ назвал дату выхода третьего сезона нашумевшего шоу.