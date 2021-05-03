Два краснокнижных тапира появились на свет в неволе

В Национальном зоопарке Никарагуа родились два детеныша тапира. Редчайшие животные появились на свет с разницей в несколько часов. Пока малыши не окрепнут и не освоятся, они все время будут проводить с мамой.

«Мы можем быть первой страной в мире, где тапиры, рожденные в неволе, всегда остаются в естественной среде обитания», – подчеркнул директор зоопарка Эдуардо Сакаса.

В зоопарке Никарагуа размножаются и другие животные, занесенные в Красную Книгу.

«Рожденные тапиры — мальчик и девочка. Скоро малыши получат свои имена», — сказал Эдуардо.

Тапиры — это травоядные млекопитающие отряда непарнокопытные. Почти все известные виды этих животных внесены в Красную Книгу как находящиеся на грани исчезновения.