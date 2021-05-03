Волонтеры доставили жительнице Возжаевки вещи павшего под Сталинградом деда

Белогорск, 3 мая. Участники акции «Километры Победы» доставили жительнице белогорского села Возжаевка вещи ее деда, погибшего в годы войны под Сталинградом.

Вещи павшего в бою Михаила Колесникова были найдены под Волгоградом. Участники мотопробега «Километры Победы», стартовавшего в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ, в торжественной обстановке передали их его внучке Елене Гришиной.

«Он пал в жестоких боях с фашистами под Сталинградом 79 лет назад. Вещи найдены во время работы поискового отряда на полях сражений под Волгоградом», — говорится в пресс-релизе Восточного военного округа.

Примерно 70 участников мотопробега совершили визиты к монументам и памятникам, посвященным погибшим в ВОВ фронтовикам. Волонтеры поднесли к памятным объектам венки и живые цветы, а также исполнили песни военных лет.

Юнармейцы из Новосибирска устроили парад Победы под окнами дома ветерана Великой Отечественной войны и обороны Ленинграда Степана Станкова. Как сообщалось ранее, провести акцию помогли участники оркестра 41-й общевойсковой армии.