МИД РФ назвал гипотетическим вариант отключения Москвы от SWIFT

Москва, 3 мая. Сценарий отключения России от международной межбанковской системы SWIFT пока изучается как гипотетический, заявили в МИД государства.

Однако ведется работа над уменьшением рисков в случае такой ситуации. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам», — сказала дипломат в беседе с RT.

Ранее экономист Александр Савченко оценил вероятность отсоединения России от SWIFT. По словам эксперта, Запад пойдет на такие меры только в крайнем случае.