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Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию из-за активности клещей

  /   Обновлено: 03 мая 2021 14:59
Россия
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию из-за активности клещей
pixabay.com

Москва, 3 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

Роспотребнадзор продолжает проводить оперативный мониторинг обстановки ввиду старта сезона активности клещей. По данным ведомства, на текущий момент обращаемость в больницы пострадавших от укусов насекомых не превышает среднемноголетние значения.

При этом случаев заболевания инфекциями, которые передают человеку клещи, не зафиксировано. В большей части российских регионов начали проводить акарицидные обработки. С начала 2021 года прививки от клещевого энцефалита получили более 1,3 млн россиян.

В Ленинградской области тем временем все районы признали опасными из-за проснувшихся клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора уже зарегистрировали случаи укусов людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эпидемиолог Александр Шапарь ранее напомнил о базовых мерах защиты от клещей. Так, важно одеваться в светлую одежду, а вещи заправлять, чтобы затруднить доступ к телу.

роспотребнадзор клещи инфекции
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