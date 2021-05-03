Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию из-за активности клещей

Москва, 3 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала об эпидемиологической ситуации по инфекциям, передающимся клещами.

Роспотребнадзор продолжает проводить оперативный мониторинг обстановки ввиду старта сезона активности клещей. По данным ведомства, на текущий момент обращаемость в больницы пострадавших от укусов насекомых не превышает среднемноголетние значения.

При этом случаев заболевания инфекциями, которые передают человеку клещи, не зафиксировано. В большей части российских регионов начали проводить акарицидные обработки. С начала 2021 года прививки от клещевого энцефалита получили более 1,3 млн россиян.

В Ленинградской области тем временем все районы признали опасными из-за проснувшихся клещей. В региональном управлении Роспотребнадзора уже зарегистрировали случаи укусов людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эпидемиолог Александр Шапарь ранее напомнил о базовых мерах защиты от клещей. Так, важно одеваться в светлую одежду, а вещи заправлять, чтобы затруднить доступ к телу.