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Умер сам, но девушку спас: житель Мордовии погиб под колесами «девятки»

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Происшествия
Умер сам, но девушку спас: житель Мордовии погиб под колесами «девятки»
pixabay.com  / 

Саранск, 3 мая. Трагедия произошла в ночь на Пасху в мордовском поселке Барашево Теньгушевского района. 33-летний мужчина погиб под колесами вазовской «девятки».

Как рассказали ФАН местные жители, Владимир Власов с гражданской супругой и ее братом находились в одном доме. Родственник сожительницы после застолья изъявил желание сесть за руль. Удержать его от необдуманного поступка пытался 33-летний уроженец села Лаврентьево Темниковского района. Мужчине все же удалось попасть в автомобиль, после чего он сбил избранника своей сестры, который успел оттолкнуть и спасти рядом стоявшую девушку.

Как утверждают очевидцы, пострадавший после первого наезда отделался лишь переломом ноги, но неугомонный водитель повторил действие, отправившись разъезжать по улицам поселка с застрявшим под днищем автомобиля телом.

В региональном ГИБДД сообщили, что у водителя взяли кровь на анализ. Проводится проверка.

«Володя Власов работал в УФСИН, занимался охотой и рыбалкой. Его все знали как доброго, открытого, порядочного человека. Это боль для всего района», — поделилась с ФАН жительница города Темников.

Ранее ФАН писал, что дети погибшей во время урагана жительницы Мордовии отсудили полмиллиона рублей. Женщину насмерть придавил остановочный павильон. Компенсацию выплатило коммунальное предприятие.

россия дтп происшествие мордовия
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