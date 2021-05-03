Умер сам, но девушку спас: житель Мордовии погиб под колесами «девятки»

Саранск, 3 мая. Трагедия произошла в ночь на Пасху в мордовском поселке Барашево Теньгушевского района. 33-летний мужчина погиб под колесами вазовской «девятки».

Как рассказали ФАН местные жители, Владимир Власов с гражданской супругой и ее братом находились в одном доме. Родственник сожительницы после застолья изъявил желание сесть за руль. Удержать его от необдуманного поступка пытался 33-летний уроженец села Лаврентьево Темниковского района. Мужчине все же удалось попасть в автомобиль, после чего он сбил избранника своей сестры, который успел оттолкнуть и спасти рядом стоявшую девушку.

Как утверждают очевидцы, пострадавший после первого наезда отделался лишь переломом ноги, но неугомонный водитель повторил действие, отправившись разъезжать по улицам поселка с застрявшим под днищем автомобиля телом.

В региональном ГИБДД сообщили, что у водителя взяли кровь на анализ. Проводится проверка.

«Володя Власов работал в УФСИН, занимался охотой и рыбалкой. Его все знали как доброго, открытого, порядочного человека. Это боль для всего района», — поделилась с ФАН жительница города Темников.

Ранее ФАН писал, что дети погибшей во время урагана жительницы Мордовии отсудили полмиллиона рублей. Женщину насмерть придавил остановочный павильон. Компенсацию выплатило коммунальное предприятие.