Политолог Марков спрогнозировал блокировку YouTube-канала Навального



Директор «Открытой России» (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) Андрей Пивоваров разместил видеоролик, в котором оценил перспективу блокировки YouTube-канала Алексея Навального в России. Он считает, что на фоне судебного процесса о признании НКО оппозиционера экстремистскими его главный медиаресурс по запросу властей может быть удален. Редакция ФАН обратилась к политологу Сергею Маркову с просьбой прокомментировать вероятность подобного сценария.

Ранее Леонид Волков объявил о роспуске штабов Навального1 (структурное подразделение ФБК2 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга). На фоне предстоящих проектам Навального судебных заседаний по делу об экстремизме в экспертном сообществе также озвучивались версии о целесообразности блокировки информационных каналов осужденного по делу «Ив Роше» оппозиционера.

В частности, Марков напомнил, что YouTube-канал Навального потенциально является одним из инструментов распространения экстремистских материалов. Если суд признает все структуры основателя ФБК экстремистскими, то его медиаресурсы попадут под статью 20.29 КоАП РФ — производство и распространение экстремистских материалов.

«По закону все информационные ресурсы подобных организаций должны быть заблокированы. Более того, я могу сказать, что если его канал YouTube не заблокирует, то в России могут заблокировать сам видеохостинг», — сказал политолог, отметив, что считает подобную меру правильной.

Эксперт заключил, что в перспективе со стороны российского правительства может быть озвучено соответствующее предложение. Таким образом будет дан старт сложному судебному процессу, призванному свести на нет деятельность «посредников» структур, распространяющих экстремистские материалы.

Напомним, в отношении Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова было возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Комментируя это событие, политолог Сергей Карнаухов допустил, что покинувшие Россию сотрудники ФБК будут экстрадированы зарубежными спецслужбами.

1 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

2 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.