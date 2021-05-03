Собчак станцевала с Богомоловым на дне рождения матери

Москва, 3 мая. Телеведущая Ксения Собчак организовала день рождения своей матери, сенатора Людмилы Нарусовой, которой 2 мая исполнилось 70 лет.

На торжество были приглашены многие видные деятели страны и именитые артисты, такие как Геннадий Хазанов и Тамара Гвердцители. Под выступление Лаймы Вайкуле Ксения Собчак закружилась в танце со своим мужем, театральным режиссером Константином Богомоловым.

«Мамочка! Весь этот праздник — только для тебя», — написала журналистка.

Для юбилея матери Собчак выбрала утонченное платье черного цвета с вырезами на груди, спине и ноге. Телеведущая дополнила образ ультрамариновыми лодочками и жакетом в тон туфель. Подписчики Собчак были растроганы ее танцем с мужем. Они также пленились очаровательным нарядом журналистки.

«Офигенно танцуете! Роскошная пара»; «Ксения, у вас очень красивое платье, и очень вы в нем красивая»; «Симпатично, романтично танцуете! Какие витражи!» «Красивая и шикарная пара! Семейного счастья и любви!» — написали фолловеры.

Ксения Собчак на днях вернулась из Швейцарии, где находилась в одном из дорогих детокс-центров. Она опровергла сообщения прессы, уличившей ее в пьянстве после фото из клиники без макияжа.