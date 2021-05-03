Мягкая, воздушная, нежная — такой воспринимается очищающая пенка для умывания. Однако не каждое средство будет воздействовать на кожу деликатно и щадяще. Многие средства из представленных на рынке — не только в бюджетной, но и в премиальной косметике — содержат в составе агрессивные компоненты, которые вредят здоровью кожи.

Как отличить достойное средство? Какими свойствами должна обладать лучшая пенка для умывания? И на какие продукты стоит обратить внимание покупателю? Об этом читайте в обзоре ФАН.

Что выбрать для умывания: гель или пенку

Производители предлагают составы с гелеобразной и пенообразной консистенцией. Считается, что гели более плотные, лучше контактируют с эпидермисом, глубже проникают в поры и более качественно очищают их. По этой причине гели рекомендуют при склонности к жирности, тогда как для нормальной, комбинированной, а в особенности сухой кожи идеально подходят муссы и пенки.

Но в современной косметике это деление становится все более условным. Выбор консистенции и текстуры средства — скорее дань привычке и личным предпочтениям. В линейках косметических брендов можно найти пенки для жирной и проблемной кожи, которые будут работать не хуже гелей. Кроме того, для многих пользователей сам формат «умывалки» во флаконе с помпой и пенообразователем удобнее гелевого средства, которое обычно нужно выдавливать из тюбика.

Совет. Выбирайте то средство для умывания, которое вам нравится больше. Пенка прекрасно справится с задачей по очищению даже жирной кожи, если правильно подобрать ее состав.

Особенности очищающих пенок для умывания

Их консистенция легкая, почти невесомая, наполненная пузырьками воздуха. Средство как облачко окутывает кожу, удаляя загрязнения с ее поверхности. Но, чтобы пенка могла выполнять свою работу качественно, следует соблюдать рекомендации по ее использованию.

Умывать лицо после удаления косметики. Предварительно используйте очищающее молочко, мицеллярную воду или другое средство для демакияжа. Нанесите его на ватный диск и тщательно очистите лицо. Умываться с тональным кремом, бронзером или румянами на коже не имеет смысла, так как ни одна «умывалка» не справится с ними. А если и справится, то очищение окажется некачественным, что впоследствии обернется воспалениями и высыпаниями на лице. Наносить на влажную кожу и массировать не менее 40 секунд. Чтобы очищающие компоненты успели растворить кожное сало и остатки загрязнений, им нужно время. Просто нанести состав и смыть его через 10 секунд — не значит очистить кожу. Очищающее средство нужно равномерно распределить по лицу, сделать легкий массаж, уделив основное внимание Т-зоне. Через 40 секунд его можно смыть.

Даже самая лучшая увлажняющая пенка для умывания не заменит сыворотку, крем или маску. Она выполняет только функцию очищения, тогда как питать и стимулировать восстановление — задача других косметических средств.

pixabay.com / congerdesign

Как выбрать пенку для умывания

Правильным будет ориентироваться на тип кожи: производители всегда указывают на флаконах назначение средств. Однако прежде чем покупать «умывалку», подходящую вашему типу кожи, следует внимательно изучить ее состав. В средстве могут присутствовать компоненты, которые будут раздражать эпидермис и провоцировать потерю влаги. Таким действием обладают агрессивные поверхностно-очищающие вещества.

К группе нежелательных веществ относят сульфаты натрия:

лаурил;

лаурет;

мирет.

При попадании на кожу они растворяют не только кожное сало и загрязнения. Они разрушают поверхностный слой липидов, который отвечает за удержание влаги в дерме. При ежедневном использовании таких средств появляются:

сухость;

ощущение стянутости лица;

шелушение;

раздражения.

Факт. Для восстановления липидного барьера эпидермис увеличивает выработку кожного сала. Лицо становится «жирным», активно блестит в Т-зоне, но сухость и склонность к раздражению сохраняются. Часто справиться с дискомфортом не помогают даже увлажняющие кремы.

Чтобы «умывалка» не вредила, в ее составе не должно быть агрессивных очищающих веществ. Выбирайте составы с содержанием мягких ПАВ. Отличить их можно по приставке «coco» в названии. Среди таких компонентов:

Coco-Betain (коко-бетаин);

Coco-Glucoside (коко-глюкозид).

Щадящим действием обладают также кокамидопропил бетаин и каприлил (их в составе могут обозначать как Cocamidopropyl Betaine, Carpylyl). Эти вещества не разрушают липидный барьер, поддерживают естественную увлажненность тканей и предупреждают трансдермальную потерю влаги. Чем ближе к началу списка компонентов находится вещество, тем лучше. Идеально, если оно будет значиться в составе вторым, после воды.

Также безопасное средство для умывания может содержать кислоты, увлажняющие компоненты, лечебные экстракты. Подбирать пару к очищающим веществам стоит по типу кожи.

Пенка для жирной, проблемной, комбинированной кожи

Полезным будет наличие кислот:

молочной;

салициловой;

гликолевой.

Пенка для умывания с кислотами — многофункциональна. Она очищает и помогает отшелушивать отмершие клетки эпидермиса. Это улучшает рельеф тканей, освежает цвет лица, снижает риск появления угрей, воспалений. Салициловая кислота растворяет комедоны, уменьшает количество черных точек. Молочная и гликолевая помогают контролировать активность выработки себума, поддерживают матовость кожи.

Факт. Кислоты обозначают термином Acid. Рекомендованные компоненты: Glycolic (гликолевая), Lactic (молочная), Salicylic (салициловая) Acid.

Нежелательно присутствие в составе масел, а вот экстракты лекарственных растений помогут при склонности к воспалениям. Пенка для умывания с экстрактом алоэ, меда, лотоса, зеленого чая, ромашки помогает нормализовать состояние эпидермиса. Однако рассчитывать в борьбе с воспалениями только на «умывалку» не стоит. Ее активные компоненты контактируют с эпидермисом совсем недолго, не более минуты, тогда как для полноценной работы ценных веществ нужно значительно больше времени.

Совет. Выбирая пенку для жирной и проблемной кожи, отдайте предпочтение средству с фруктовыми кислотами и мягким ПАВ. Лечебные растительные экстракты действуют более эффективно в составе маски, которая контактирует с кожей не менее 15–20 минут.

pixabay.com / Joseph Mucira

Пенка для чувствительной, сухой кожи

При склонности к сухости отдавайте предпочтение увлажняющим составам, например пенке для умывания с гиалуроновой кислотой, муцином улитки, растительными маслами. Гиалуроновая кислота не проникает сквозь эпидермальный барьер, она остается на поверхности, формируя невидимую пленку, препятствующую испарению влаги из дермы. Растительные масла и слизистые вещества работают аналогично, тем самым улучшая барьерную функцию тканей, снижая вероятность раннего появления морщинок, шелушений, участков раздражений.

Хорошим питательным и увлажняющим действием для сухой, чувствительной кожи обладают масло шиповника, экстракт водорослей, белого риса, розы. Но и здесь обращать внимание на растительные компоненты следует лишь во вторую очередь, так как их действие в очищающем составе выражено слабо. Куда более важны для здоровья кожи мягкие ПАВ и увлажняющие вещества.

Лучшие пенки для умывания — рейтинг ФАН

Мы сделали подборку средств для повседневного применения, которые заслужили максимум положительных отзывов со стороны бьюти-блогеров и покупателей.

Cetaphil Dermacontrol

market.yandex.ru / Яндекс

Линейка от российского производителя с противовоспалительным цинком. Он снижает активность сальных желез, уменьшает выраженность воспалений. Несмотря на мягкую текстуру, пенка для умывания «Сетафил» обладает хорошим очищающим действием. В составе есть касторовое масло, которое снижает чувствительность кожи.

По отзывам, помогает в борьбе с акне, подсушивает прыщики, обладает приятным запахом. Не оставляет чувства стянутости, а для очищения достаточно совсем небольшого количества. Флакон компактный, но пенка расходуется экономично. Несмотря на небольшой объем, большинству девушек ее хватает почти на год ежедневного использования. Среди недостатков выделяют лишь стоимость, которая выше предложений конкурентов.

Средняя цена — 995 рублей.

3W Clinic Cleansing Foam «Зеленый чай»

market.yandex.ru / Яндекс

Корейская косметика с противовоспалительным, регенерирующим эффектом. Пенка для умывания 3W Clinic предлагается в необычном формате: в мягком тюбике без помпы. По консистенции напоминает крем, при нанесении слабо пенится, так как в составе нет агрессивных ПАВ. Эффективно очищает, постепенно уменьшает количество черных точек, сужает поры. Матирующего эффекта не предлагает, но при склонности к жирности и высыпаниям справляется с удалением избытков себума.

Пользовательницы отмечают, что после очищения не возникает чувства сухости, но при регулярном использовании можно заметить подсушивающий эффект. Косметику не смывает, что важно учитывать при использовании в качестве единственного очищающего средства. Экономично, для умывания лица достаточно «горошинки» пенки.

Средняя цена — 215 рублей.

Librederm «Гиалуроновая»

market.yandex.ru / Яндекс

Мягкое, деликатное средство с гиалуроновой кислотой и мочевиной. Пенка для умывания «Либредерм» позиционируется как решение для чувствительной кожи, но она может применяться при любом типе эпидермиса, помогая поддерживать увлажненность тканей. Очищает, сохраняет липидный барьер, не создает на поверхности кожи неприятную пленку.

По отзывам, обладает нежной текстурой и приятным запахом. Макияж не смывает, поэтому нужно использовать только после предварительного очищения. Моет не до скрипа, что может показаться недостаточным при избыточной жирности, но без ощущения липкости. Пользователи отмечают малый расход и доступную стоимость.

Средняя цена — 420 рублей.

Etude Baking Powder BB

market.yandex.ru / Яндекс

Деликатным назвать это средство нельзя. Пенка для умывания Etude Baking Powder ориентирована на жирную кожу, работает как пена и скраб. В ее состав включена сода: кристаллики можно почувствовать на кончиках пальцев. Очищает до скрипа, сразу после использования лицо выглядит светлым, улучшается рельеф тканей.

Несмотря на заявленную производителем способность удалять BB-кремы, по отзывам пользователей, все же стоит использовать гидрофильное масло в качестве первого этапа очищения, а затем уже умываться этим средством. Да и использовать «умывалку» стоит только как «скорую помощь», когда нужно быстро привести лицо в порядок. Применение коротким курсом вряд ли навредит, тогда как при длительном вероятно стойкое развитие чувства сухости и шелушения. Для сухой и чувствительной кожи не подойдет.

Средняя цена — 747 рублей.

Consly Clean&Exfoliate с кислотами

market.yandex.ru / Яндекс

Удобный формат и сбалансированный состав при склонности к жирности. Пенка для умывания Consly содержит целый перечень фруктовых кислот. В ее составе лимонная, молочная и салициловая кислоты, они оказывают выраженное отшелушивающее действие, осветляют ткани и черные точки, нормализуют выработку себума. Производитель отмечает, что средство можно использовать при любом типе кожи, в том числе и для возрастной. Отшелушивающее действие помогает сохранять молодость тканей и стимулирует их регенерацию.

По мнению пользователей, это хороший вариант для проблемной кожи, с приятной кремовой консистенцией, нейтральным запахом. Но если кожа часто отвечает чувствительностью или отличается сухостью, вряд ли использование пенки доставит удовольствие и принесет пользу.

Средняя цена — 304 рубля.

Dr. Jart+ Dermaclear

market.yandex.ru / Яндекс

Средство разработано для чувствительной кожи и может стать настоящим спасением для людей, страдающих от высыпаний и одновременного раздражения тканей с покраснением, шелушением. Пенка для умывания Dr. Jart глубоко очищает, одновременно обладая увлажняющим и тонизирующим действием. В состав включены пантенол для минимизации воспалительных реакций и комплекс минералов Мертвого моря, которые повышают барьерную функцию тканей.

Мнения относительно использования пенки различны. При нормальной коже она воспринимается лишь неплохим средством, которое стоит достаточно дорого, но экономно расходуется, приятно пахнет и не вызывает дискомфортных ощущений. Оценить ее преимущества в полной мере можно при склонности к раздражению: после ее использования очагов покраснения становится значительно меньше, а чувствительность проявляется не так остро.

Средняя цена — 1270 рублей.

Nivea 3 в 1

market.yandex.ru / Яндекс

Недорогое решение для девушек, которые не любят использовать несколько очищающих средств. Черная пенка для умывания Nivea умеет удалять макияж и очищать лицо до скрипа, в то же время работает как маска, вытягивая загрязнения из пор.

По отзывам, хорошо работает при склонности к жирности, но со временем может вызывать сухость. Активный компоненты средства — черный уголь, обладающий абсорбирующим действием, снижает выработку себума и способствует матированию лица.

Средняя цена — 173 рубля.

A'PIEU Deep Clean

market.yandex.ru / Яндекс

Еще одно средство, которое обещает качественно смыть косметику и загрязнения. Пенка для умывания Deep Clean содержит мягкие ПАВ, глицерин и соду. Последняя очищает и отшелушивает, глицерин смягчает и увлажняет.

После использования заметно подсушивающее действие, очищение до скрипа, постепенное уменьшение воспалений. Однако, по отзывам, использовать эту «умывалку» не стоит при чувствительности и сухости кожи, так как она, скорее всего, сделает ее еще суше. А после умывания обязательно нанесение увлажняющих или питательных средств, иначе дискомфорт обеспечен.

Средняя цена — 232 рубля.

«Черный жемчуг» «Деликатное очищение»

market.yandex.ru / Яндекс

Состав разработан для обладательниц сухой, а также возрастной кожи. Пенка для умывания «Черный жемчуг» содержит комплекс семи масел, которые формируют на поверхности эпидермиса невесомую и незаметную пленку, предупреждающую испарение влаги. Комбинация мягких очищающих средств не нарушает липидный барьер. Пенка приятно пахнет, экономно расходуется и стоит совсем недорого.

По отзывам, хорошо очищает без чувства сухости, а при регулярном применении исчезают участки шелушения. Справляется с остатками косметических средств, отлично пенится. Но если макияж стойкий, рассчитывать только на пенку не стоит.

Средняя цена — 166 рублей.

«Чистая линия» «Нежная пенка»

market.yandex.ru / Яндекс

Бюджетное средство, которое рекомендуют обладательницам сухой и чувствительной кожи. Пенка для умывания «Чистая линия» содержит экстракт ромашки, касторовое и кокосовое масла, благодаря чему не сушит эпидермис и не разрушает липидный слой. Очищает ткани от незначительных загрязнений, оставляя ощущение чистоты и свежести.

По мнению покупателей, недорогое средство неплохо справляется со своими задачами. Но производителю стоит пересмотреть отношение к упаковке, которая не очень удобна и несовременна.

Средняя цена — 63 рубля.