«На минуточку» с Александром Малькевичем. «Американский» День свободы печати: только для своих?

В новом выпуске своей постоянной рубрики «На минуточку» Александр Малькевич раскрывает истинное положение дел со свободой слова в мире. Журналист рассуждает об информационном давлении со стороны США в адрес Российской Федерации.

Александр Малькевич приводит в пример слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, который в своем выступлении по поводу Всемирного Дня свободы печати, отмечаемого 3 мая, нелицеприятно высказался по отношению свободы слова в России. По словам журналиста, американцы постоянно пытаются задеть нашу страну, хотя для них самих вопрос свободы слова является большой проблемой.