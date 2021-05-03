США перебрасывают в Европу усиленные опергруппы для взлома обороны ВС РФ

Москва, 3 мая. Пентагон намерен сформировать в Европе два новых подразделения на случай «агрессии» со стороны Кремля в Европе. Взлом обороны России поручен многодоменным оперативным группам.

США наращивают численность военного контингента, развернутого у российских границ. На случай конфронтации с Москвой в Европе будет сформировано сразу два подразделения. Пентагон готовится к удару и сделал ставку на многодоменную оперативную группу (Multi-DomainTask Force, MDTF) и командование для управления огнем (Theater Fires Command, TFK). По мнению стратегов армии США, они обеспечат НАТО преимущество в возможной войне с Россией, указал военный обозреватель Андрей Коц в статье для РИА Новости.

Американские стратеги при этом прекрасно осознают, что западный рубеж Россия надежно закрыла от поползновений возможного противника. Это заставило Пентагон прийти к решению о создании оперативных групп для подавления «зон запрета». Основу их ударной силы составят высокоточные и гиперзвуковые ракеты.

«Развертывание нового формирования серьезно повысит наши возможности действовать во всех доменах (средах) и объединять огневую мощь стран НАТО в единое целое», — процитировал Коц заявление командующего Сухопутными войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи.

Для поддержки многодоменной группы в Европе развернут командный центр, который будет задавать ей цели и непрерывно следить за действиями противников. Оба подразделения находятся пока на этапе подготовки и будут введены в строй осенью этого года, их разместят на немецкой базе Висбаден.

Ранее военные аналитики оценили возможность НАТО провести военную операцию в Балтийском море и Калининградской области и пришли к выводу, что шансы на успех у Альянса невелики. Попытка захватить Калининград станет для армий НАТО самоубийственной.