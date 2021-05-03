Армянская правящая фракция выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Ереван, 3 мая. Правящая парламентская фракция Армении «Мой шаг» предложила кандидатуру исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

Политика выдвинули для начала процедуры роспуска парламента. О предложении фракции сообщил корреспондент РИА Новости.

«Проведение внеочередных выборов возможно только в одном случае — если парламент дважды не изберет премьер-министра. Именно поэтому мы выдвигаем на пост премьер-министра Республики Армении Никола Пашиняна», — заявил ее руководитель.

Согласно армянскому законодательству, внеочередные выборы в Национальное собрание могут провести не раньше, чем через 30 дней после роспуска парламента. Однако голосование нельзя организовать позднее, чем через 45 дней. Для запуска механизма необходима отставка кабмина. Он может быть распущен, если депутаты в течение двух недель не изберут премьер-министра. Пашинян сообщал о намерении правящей фракции дважды выдвинуть и не поддержать его кандидатуру. Он заявлял о политической договоренности сторон в этом вопросе.