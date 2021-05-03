В МИД РФ рассказали, сколько россиян находятся в Непале

Москва, 3 мая. Власти Непала приняли решение приостановить авиасообщение, в том числе с другими государствами. В МИД РФ рассказали, сколько граждан до сих пор находятся в стране.

По предварительным данным, в стране может находиться более 1500 российских граждан, самостоятельно организовавших туда поездку. Однако главная сложность заключается в том, что Непал с 6 мая планирует полностью закрыть границы из-за коронавируса, рассказал источник ФАН в ведомстве.

Текущее решение о прекращении внутренних и международных авиарейсов связано с эпидемиологической ситуацией, которая резко ухудшилась в Непале. Сейчас местные больницы сталкиваются с дефицитом свободных мест и нехваткой оборудования и лекарств, сообщил посол России в Непале Алексей Новиков.

Власти Непала ранее одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако использовать препарат разрешено только в экстренных случаях.