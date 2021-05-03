Основной источник выручки Robinhood продемонстрировал рост в 263%

Менло-Парк, 3 мая. Продажа заявок клиентов компании принесла стартапу из Калифорнии Robinhood рост более чем на 260%.

Американская компания-стартап Robinhood сумела увеличить прибыль с продажи заявок своих клиентов в несколько раз. Примечательно, что недавние проблемы с ограничением возможности торговли рядом акций и недовольство некоторых потребителей не повлияли на рост Robinhood. Об этом пишет РБК.

Один из основных источников дохода финансовой фирмы — передача крупным маркетмейкерам заявок на операции с акциями, которые оставляют клиенты компании. За I квартал выручка от данного сектора возросла в несколько раз. Сообщается о получении 331 млн долларов в текущем году. Показатели за аналогичный период 2020 года находились на уровне в 91 млн долларов.



Компания работает таким образом, что не занимается исполнением заявок на продажу или покупку активов — это делают трейдеры, которые реализуют и приобретают ценные бумаги на бирже. Robinhood не берет комиссию с рядовых пользователей, но получает деньги с маркетмейкеров.

Калифорнийский стартап демонстрирует успехи, но жители Калифорнии недовольны работой руководства штата. Недавно в регионе было собрано больше 1,6 млн подписей против действующего губернатора. Калифорнийцы хотят отправить в отставку Гэвина Ньюсома, так как считают, что он не смог справиться с распространением коронавируса.