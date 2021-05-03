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Сотрудники ОМОН проверили найденный в Пушкинском районе боеприпас времен ВОВ

Происшествия
Сотрудники ОМОН проверили найденный в Пушкинском районе боеприпас времен ВОВ
Пресс-служба Главного управления Росгвардии  /  По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 3 мая. Возле одного из домов на улице Радищева обнаружили предмет, внешне похожий на боеприпас. Взрывотехники ОМОН выехали на место и изучили снаряд. 

Прибывшая группа разминирования ОМОН ГУ Росгвардии установила, что боеприпас — это пустой корпус артиллерийского снаряда калибра 152 мм времен Великой Отечественной войны. Опасности для жильцов дома в Пушкине он не представлял, передает главное управление Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. Предмет изъяли и направили на утилизацию.

Еще один боеприпас обнаружили в Ленобласти во время строительных работ, сообщало Федеральное агентство новостей. Специалисты установили, что это неразорвавшийся реактивный фугасный снаряд М-31 калибра 300 мм.

росгвардия снаряд омон пушкин
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