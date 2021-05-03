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Леонид Агутин вспомнил про худший концерт в своей карьере

Шоу-бизнес
Леонид Агутин вспомнил про худший концерт в своей карьере
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 3 мая. Музыкальный исполнитель Леонид Агутин в интервью журналистке Ирине Шихман рассказал о своем худшем концерте в Омске, который пришлось завершить спустя полчаса после начала.

До Агутина и его команды на сцене выступала пожилая исполнительница романсов. После концерта певица принялась раздавать автографы на авансцене всем желающим. Это длилось примерно час. Столпотворение мешало музыкантам ставить аппаратуру, настроить инструменты было практически невозможно. В итоге выяснилось, что на сцену были вынесены мониторы со сломанным динамиком.

«Это был единственный в моей жизни концерт, когда я его остановил через полчаса, извинился перед людьми и сказал, что у нас нет возможности ничего сыграть. Просто никак. Это был страшный позор», — признался Агутин в YouTube-шоу «А поговорить?».

Этот концерт стал в карьере артиста первым и единственным остановленным досрочно. После этого провала певец отправился в гостиничный номер, сгораемый от чувства стыда. Музыкант сильно напился, потому что остановить концерт для него было «хуже смерти».

Леонид Агутин также рассказал о семейной жизни с Анжеликой Варум. Звезды уже давно спят в разных кроватях по некоторым причинам, одна из которых — появление кошки Нюхи.

агутин концерт шихман
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