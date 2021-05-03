Баранец оценил опасения генерала ВС США о способности РФ уничтожать американские спутники

Вашингтон, 3 мая. Военнослужащие ВС США включили режим самоликвидации во время испытаний гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд утверждает, что Россия и Китай обладают секретным оружием, способным повредить или даже полностью уничтожить американские спутники. Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post.

По словам Виктора Баранца, подобные заявления свидетельствуют о проигрыше США в военной сфере. В частности, американцы отстали от Москвы в создании гиперзвуковых ракет примерно на 15 лет. Об этом свидетельствует и провал испытаний «сверхмощной» ракеты, когда она потеряла управление и специалистам пришлось активировать режим самоликвидации.

«Россия уже не та пьяная дойная корова, какой была в 90-е годы, когда американская разведка совершенно спокойно проникала в любую щель — хоть на стратегические объекты, хоть в советы директоров стратегических предприятий, попутно за бесценок скупая лучшие наработки наших НИИ и КБ», — ответил обозреватель «КП» американскому генералу.

Вооруженные силы Соединенных Штатов уже неоднократно испытывали трудности в создании новых вооружений. Ранее сообщалось о провальных испытаниях новой американской системы противоракетной обороны.