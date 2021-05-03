Дипломаты США и Японии обсудили ряд вопросов в Великобритании

Лондон, 3 мая. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги провел рабочую встречу с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

Переговоры состоялись в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки». Мероприятие прошло в столице Великобритании.

Стороны выразили готовность к работе над денуклеаризацией Корейского полуострова. Блинкен отметил, что США хотят заключить с Пхеньяном крупную сделку.

Ранее Блинкен заявил о стремлении США к конструктивным отношениям с РФ. Дипломат добавил, что Москве следует соблюдать свои обязательства, передает его слова НСН.

Стоит отметить, что страны-участницы «Большой семерки» планируют разработать механизм быстрого реагирования по сдерживанию российского влияния в мире. Глава МИД Британии Доминик Рааб отметил, что страны коллективного Запада должны действовать сообща в этом вопросе.