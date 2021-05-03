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Тренировка девушек в легинсах на фоне мечети возмутила мусульман Татарстана

Общество
Тренировка девушек в легинсах на фоне мечети возмутила мусульман Татарстана
Prt Scr youtube.com  /  InKazan News

Казань, 3 мая. Религиозные жители Казани возмутились действиям девушек, которые тренировались в легинсах на фоне мечети Кул-Шариф.

О неэтичном и неприемлемом характере подобных действий рассказал заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин в беседе с изданием «Известия». Девушкам следовало выбрать другой фон для проведения тренировки, которая носит провокационный характер, считает Мухаметшин.

Несмотря на то, что участницы разминки могут сослаться на светское государство, для религиозных мусульман очевидна неприемлемость подобных поступков. Однако автор видеоролика рассказала изданию, что девушки разминались перед Казанским марафоном, а фон был выбран не намеренно.

Ранее российский тренер рассказал о полезном влиянии тренировок по футболу на организм. По словам футбольного тренера Олега Бурмистрова, этот вид спорта подходит для людей всех возрастов.

казань спорт мечеть
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