Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь восхитила поклонников ярким фото в купальнике

Анкара, 3 мая. Отдыхающая в солнечной Турции блогер Дарья Пынзарь похвасталась стройным телом в купальнике. Звезда «Дома-2» опубликовала откровенный снимок на странице в Instagram.

Модель и ее муж Сергей Пынзарь прославились благодаря скандальной телестройке «Дом-2». Там они познакомились и начали строить свои отношения, однако вскоре вместе покинули проект и завели двоих детей: Артема и Давида.

Пара живет в Турции, поскольку после отдыха там звезды влюбились в теплый климат. Спустя время они приобрели собственное жилье, однако во время пандемии коронавируса вынуждены были переехать в гостиницу. Из-за ограничений в Турции гулять можно только в курортной зоне, а в жилой запрещено покидать дома без веской необходимости.

Пынзарь часто делится со своими поклонниками яркими снимками рядом с водой. В новой публикации блогер предстала в цветастом купальнике плавающей на ярко-розовом надувном матрасе.

«Люблю все яркие цвета. Тут я стабильна всю свою жизнь. Даже нет любимого, главное — яркий», — подписала снимок звезда «Дома-2».

Поклонники с восторгом отметили, что за время жизни в турецком городе знаменитость заметно похорошела. Многие указали, что яркие цвета подчеркивают необычную личность Пынзарь.

«Не жизнь, а малина. Отдых на отдыхе, белая зависть»; «Яркие краски тебе идут. Радуй нас больше такими фото»; «Такой купальник только подчеркивает, какая ты классная и необычная», — прокомментировали восхищенные фолловеры.

Широкую популярность Пынзарь получила благодаря «Дому-2» на ТНТ. В недавнем интервью телеведущий проекта Влад Кадони рассказал, как лишился дружбы блогера из-за «постыдной» ситуации.