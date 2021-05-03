Леонков: встреча с Су-24 лишила американских военных чувства превосходства

Москва, 3 мая. Реальные боевые условия лишают американских военных иллюзий относительно своего превосходства, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что российские бомбардировщики Су-24 вынудили двух эсминцев США отступить от Черного моря. Такой отход американских авианосцев не говорит ничего хорошего о ВМС США. Подобные ситуации происходят уже не в первый раз, поскольку при реальной встрече с российскими военными американцы часто лишаются чувства превосходства, отметил Леонков, передает iReactor.

Военнослужащих ВМС США готовят по программе превосходства, которая предполагает, что американцы — лучшие во всем мире. Однако реальная жизнь показывает им обратное. Инцидент в Черном море с участием российских Су-24 лишил американских военных этого чувства превосходства. Леонков отметил, что весьма часто после встречи с русскими военные США меняют свои жизненные ориентиры и пишут рапорты об увольнении.

«В определенный момент, столкнувшись с реальной опасностью, пелена спадает, и животный страх берет верх. Люди понимают, что выбрали иллюзию, паникуют, а некоторые сразу пишут рапорты об увольнении», — резюмировал эксперт.

Ранее Алексей Леонков разъяснил военную часть послания Путина шуткой о непрошеном госте.