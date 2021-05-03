Пермь, 3 мая. Крушение летательного аппарата в Чусовском городском округе произошло из-за столкновения с деревом. После падения дельталет загорелся.

Как стало известно ФАН, пилот вместе с пассажиром взлетели и через непродолжительное время «приземлились» на Лесную поляну недалеко от населенного пункта Лямино.

По некоторым данным, полет был несанкционированным. При этом Лесная поляна не является официальным аэродромом. Организация воздушного движения была не в курсе проводимых полетов, хотя длились они три часа. У пилота также не было разрешения на посадку пассажиров.

Как ранее удалось установить, хозяином летательного аппарата оказался бизнесмен Павел Т. Во время ЧП самолетом управлял собственник. В качестве пассажира был Владимир С. — бизнесмен, компания которого специализируется на оказании услуг, связанных с использованием информационных технологий и вычислительной техники.