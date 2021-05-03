Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 14:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:33
Политика
Грузинский профессор Кварацхелия высказался о Путине, РФ и провале Запада
14:29
Происшествия
Электросамокат похитили в Кировском районе Петербурга
14:25
Армия
США перебрасывают в Европу усиленные опергруппы для взлома обороны ВС РФ
14:24
Политика
Армянская правящая фракция выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера
14:23
Общество
В МИД РФ рассказали, сколько россиян находятся в Непале
14:21
Экономика
Основной источник выручки Robinhood продемонстрировал рост в 263%
14:20
Происшествия
Сотрудники ОМОН проверили найденный в Пушкинском районе боеприпас времен ВОВ
14:17
Шоу-бизнес
Леонид Агутин вспомнил про худший концерт в своей карьере
14:17
Армия
Баранец оценил опасения генерала ВС США о способности РФ уничтожать американские спутники
14:16
Политика
Дипломаты США и Японии обсудили ряд вопросов в Великобритании
14:16
Происшествия
Неизвестный выкрал из парадной в Петербурге два дорогих велосипеда
14:13
Общество
Тренировка девушек в легинсах на фоне мечети возмутила мусульман Татарстана
14:11
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь восхитила поклонников ярким фото в купальнике
14:07
Армия
Леонков: встреча с Су-24 лишила американских военных чувства превосходства
14:06
Видео
Россиян просят срочно покинуть Непал. События дня
14:06
Происшествия
ФАН выяснил причину падения дельталета под Пермью
14:05
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера
14:02
Армия
Перенджиев рассказал о попытке Вашингтона превратить космос в арену противостояний с РФ
14:02
Весь мир
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с делегацией из США региональную безопасность
14:02
Общество
Диетолог посоветовал включить в рацион продукты разного цвета
Все новости

Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера

Шоу-бизнес
Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера
Prt Scr  /  Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 3 мая. Певица и ведущая Лолита Милявская опасается развития болезни Альцгеймера. Чтобы предотвратить его, артистка начала профилактическую оздоровительную работу.

Лолита сдала анализы для проведения генетического исследования, его результаты пока неизвестны. Однако она заранее настроена пессимистично — звезда уверена, что у нее есть предрасположенность к этому серьезному заболеванию. Такой вывод она сделала на основе разговоров с гостями программы «ДНК-шоу». Чтобы успокоить себя и не допустить развития Альцгеймера, Милявская стала заниматься собой.

«Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках», — поделилась ведущая в рамках своего шоу на телеканале «Пятница!».

Милявская уже заказывала ДНК-экспертизу, чтобы проверить, склонна ли она к алкоголизму. Согласно результатам теста, звезда имеет ген «плохого водителя», но у нее нет никакой предрасположенности к алкоголизму.

Одним из недавних гостей «ДНК-шоу» стала юмористка и продюсер Наталья Еприкян. Выяснилось, что 43-летняя артистка склонна к паранойе, и у нее наблюдаются довольно серьезные проблемы с психикой.

Лолита альцгеймер пятница! днк-шоу
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 219744 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 100454 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 80863 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 48258 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 41286 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Шоу-бизнес / Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера
Рейтинг@Mail.ru