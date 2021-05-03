Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера

Москва, 3 мая. Певица и ведущая Лолита Милявская опасается развития болезни Альцгеймера. Чтобы предотвратить его, артистка начала профилактическую оздоровительную работу.

Лолита сдала анализы для проведения генетического исследования, его результаты пока неизвестны. Однако она заранее настроена пессимистично — звезда уверена, что у нее есть предрасположенность к этому серьезному заболеванию. Такой вывод она сделала на основе разговоров с гостями программы «ДНК-шоу». Чтобы успокоить себя и не допустить развития Альцгеймера, Милявская стала заниматься собой.

«Меня это сподвигло больше читать вслух, языки пока не начала учить, но начала больше себя нагружать. Еще пошла играть в театр, хоть и пьесу было выучить тяжело. Это работа над собой. Все в наших руках», — поделилась ведущая в рамках своего шоу на телеканале «Пятница!».

Милявская уже заказывала ДНК-экспертизу, чтобы проверить, склонна ли она к алкоголизму. Согласно результатам теста, звезда имеет ген «плохого водителя», но у нее нет никакой предрасположенности к алкоголизму.

Одним из недавних гостей «ДНК-шоу» стала юмористка и продюсер Наталья Еприкян. Выяснилось, что 43-летняя артистка склонна к паранойе, и у нее наблюдаются довольно серьезные проблемы с психикой.