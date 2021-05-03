Перенджиев рассказал о попытке Вашингтона превратить космос в арену противостояний с РФ

Москва, 3 мая. Вашингтон пытается спровоцировать новую гонку вооружений, на этот раз — космическую, полагает политолог Александр Перенджиев.

Ранее командующий Космическими силами США, генерал-майор Джон Реймонд, сообщил, что России и Китаю удалось разработать оружие, способное нарушить работу американских спутников и даже вовсе разрушить их. Перенджиев отметил, что никто кроме Вашингтона не делает подобные заявления. Это связано с тем, что только США хотят, воспользовавшись такими сообщениями, простимулировать новую гонку вооружений, передает Nation News.

Таким образом Вашингтон пытается превратить космос в настоящую арену противостояний с Россией и Китаем. США пытаются навязать странам состязание в разработке оружия уже на новом уровне – космическом, полагает эксперт.

Однако, по его мнению, Россия не допустит такое развитие событий. Москва уже сделала соответствующие выводы исходя из ошибок, совершенных во времена СССР.

«Россия будет всячески противодействовать любым попыткам милитаризации космоса, привлекая к этому процессу не только Китай, но и другие, прежде всего ведущие страны мира», — добавил Перенджиев.

На данный момент никто, кроме США, не желает милитаризировать космос, резюмировал эксперт.

Ранее Перенджиев рассказал, что Вашингтон скрывает под выводом войск из Афганистана.