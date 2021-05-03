Диетолог посоветовал включить в рацион продукты разного цвета

Москва, 3 мая. Диетолог Эда Балджи рассказала о полезных свойствах продуктов в зависимости от их цвета. По словам специалиста, для здорового питания тарелка должна быть «разноцветной».

Дело в том, что пища зеленого, желтого, оранжевого, белого, красного и фиолетового цветов приносит разную пользу, подчеркнула эксперт. Балджи выделила четыре группы продуктов.

Так, у красных и фиолетовых высокая антиоксидантная активность. Красные продукты, такие как свекла, томаты, клубника и малина, содержат фитохимические вещества, важные для здоровья сердца и укрепления памяти. Еще антоцианы, придающие цвет фиолетовым продуктам, оказывают антивозрастное действие.

«Оранжевые продукты богаты антиоксидантами. Снижают риск развития сердечных заболеваний. Примеры таких продуктов — тыква, морковь, апельсин. Желтые продукты богаты витамином С и положительно сказываются на пищеварительной системе», — подчеркнула диетолог.

Что касается белой еды, то в ней содержится аллицин, который укрепляет иммунную систему. Именно поэтому в рацион стоит включить чеснок, репчатый лук, белую редьку и цветную капусту.

Зеленые продукты, в свою очередь, богаты витаминами A, C и B2. В них содержится много клетчатки для обеспечения нормальной работы кишечника.

Ранее диетолог назвал безопасное количество съеденного шашлыка. Считается, что можно съедать не больше 100 граммов красного мяса в день.