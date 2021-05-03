Кабмин РФ рассмотрит вопрос создания системы поддержки семей с детьми

Москва, 3 мая. Президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать подходы для формирования целостной системы мер поддержки семей с детьми с целью минимизации риска бедности в стране.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений лидера России по осуществлению его послания парламенту, опубликованном на сайте Кремля. Правительству необходимо обеспечить разработку подходов к формированию комплексной системы мер поддержки семей с детьми с целью минимизации риска бедности, передает ТАСС.

Решения, озвученные президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, являются ответом на запросы общественности, заявила ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб. В комментарии ФАН парламентарий обратила внимание, что изменения в социальной политике государства направлены на поддержку наиболее нуждающихся граждан. Бессараб назвала самые важные поправки, которые коснутся семей с детьми.