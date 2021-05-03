Директор Ассоциации возобновляемой энергетики назвал регионы России для создания СЭС

Солнечные электростанции могут быть экономически эффективными во всех регионах России ниже 64-й широты. Об этом в интервью ФАН рассказал директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев. В Международный день солнца, который отмечается 3 мая, он оценил перспективы России в солнечной энергетике и появлении в будущем зданий с «солнечными фасадами».

«У нас развитие солнечной энергетики идет высокими темпами, учитывая низкую изначальную базу. Шесть лет назад у нас был ноль, а сейчас уже больше 1000 мегаватт. Каждый год мы растем примерно на 100%. Но в целом доля возобновляемой энергетики в энергобалансе составляет пока только полпроцента», — констатировал Алексей Жихарев.

Он отметил, что Россия обладает огромным потенциалом для развития солнечной энергетики. Сегодня весь объем возобновляемых источников составляет только около 1 гигаватта. Для сравнения: в Китае в этом сегменте ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 70-80 ГВт.

«Практически в любом регионе потенциал технический и экономический по строительству таких объектов, конечно, не бесконечный, он конечный, но он, по крайней мере, крайне велик. Нет таких регионов, про которые можно сказать, что в них нельзя строить солнечные парки, но с учетом оговорок о разумном инвестировании. Любой инвестор скорее пойдет вкладывать в Алтайский, Краснодарский край или Ставрополье, нежели в Мурманскую или Архангельскую области. Это связано с уровнем инсоляции», — пояснил собеседник ФАН.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики добавил, что получению электричества из солнечных лучей в будущем будут способствовать не только традиционные солнечные панели и электростанции, но и объекты так называемой «городской энергетики».

«Сейчас активно будет развиваться городская энергетика — уже много решений разрабатывается в области создания солнечных фасадов и крыш, то есть интеграции солнечных панелей в конструктивные элементы зданий. В России уже есть компании, которые такие технологии разрабатывают, пока не в тех объемах, которые могли бы повлиять на энергобаланс, но тренд такой есть», — сказал эксперт.

ТАСС / Метцель Михаил

Он отметил, что солнечная энергетика уже доказала свою надежность с точки зрения эксплуатации во многих странах и является перспективным направлением на фоне общей переориентации на «зеленые» энергоисточники. В отличие от водорода, который является производным от других ресурсов, солнце в России, по мнению Жихарева, может занять заметное место среди первичных энергоисточников будущего.

«Говорить о том, что целесообразно везде ставить солнечные панели, нельзя, но однозначно можно сказать, что эта технология в принципе может работать везде. Если рассуждать о возобновляемой энергетике в общем, должен быть объективный баланс: в регионах, где много ветра, должны быть ветрогенераторы, где больше солнца — там солнечные станции», — заключил он.

День солнца ежегодно отмечается в разных странах мира. Праздник предложило учредить Европейское отделение Международного общества солнечной энергии в 1994 году. Специальная дата в календаре призвана привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что солнце жизненно важно для человечества.