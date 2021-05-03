Власти Москвы не рассматривают возможность ограничения въезда в город

Москва, 3 мая. Вопрос ограничения въезда на территорию столицы жителям других регионов России не рассматривается, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Несмотря на отсутствие планов ограничивать въезд в Москву, власти усиливают контроль за соблюдением санитарных мер на фоне пандемии. Эту информацию в понедельник подтвердил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается напряженной. Об этом накануне заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.