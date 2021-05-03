Постпреда РФ при ЕС вызвали на беседу из-за санкций

Брюссель, 3 мая. Брюссель вызвал на беседу постоянного представителя РФ при Евросоюзе Владимира Чижова.

Это связано с санкциями против восьми европейских чиновников, которые Россия ввела на минувшей неделе. Как сообщил евродипломат, ответ Евросоюза на контрсанкции РФ против еврочиновников будет рассмотрен на встрече глав МИД ЕС в рамках G7.

В санкционный список России попали восемь человек, среди которых председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли и руководитель прокуратуры Берлина Йорг Раупах.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, решение России запретить въезд в страну еврочиновникам не остановит Евросоюз в борьбе за международное право и демократию.