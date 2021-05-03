Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 мая 14:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:29
Происшествия
Электросамокат похитили в Кировском районе Петербурга
14:25
Армия
США перебрасывают в Европу усиленные опергруппы для взлома обороны ВС РФ
14:24
Политика
Армянская правящая фракция выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера
14:23
Общество
В МИД РФ рассказали, сколько россиян находятся в Непале
14:21
Экономика
Основной источник выручки Robinhood продемонстрировал рост в 263%
14:20
Происшествия
Сотрудники ОМОН проверили найденный в Пушкинском районе боеприпас времен ВОВ
14:17
Шоу-бизнес
Леонид Агутин вспомнил про худший концерт в своей карьере
14:17
Армия
Баранец оценил опасения генерала ВС США о способности РФ уничтожать американские спутники
14:16
Политика
Дипломаты США и Японии обсудили ряд вопросов в Великобритании
14:16
Происшествия
Неизвестный выкрал из парадной в Петербурге два дорогих велосипеда
14:13
Общество
Тренировка девушек в легинсах на фоне мечети возмутила мусульман Татарстана
14:11
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь восхитила поклонников ярким фото в купальнике
14:07
Армия
Леонков: встреча с Су-24 лишила американских военных чувства превосходства
14:06
Видео
Россиян просят срочно покинуть Непал. События дня
14:06
Происшествия
ФАН выяснил причину падения дельталета под Пермью
14:05
Шоу-бизнес
Лолита рассказала, как борется с развитием болезни Альцгеймера
14:02
Армия
Перенджиев рассказал о попытке Вашингтона превратить космос в арену противостояний с РФ
14:02
Весь мир
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с делегацией из США региональную безопасность
14:02
Общество
Диетолог посоветовал включить в рацион продукты разного цвета
13:57
Весь мир
Страна потерянных вещей: оппозиция Турции задает Эрдогану неудобные вопросы
Все новости

Агутин рассказал о сложном периоде в отношениях с Варум

Шоу-бизнес
Агутин рассказал о сложном периоде в отношениях с Варум
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний Ургант

Москва, 3 мая. Популярный исполнитель Леонид Агутин откровенно рассказал о сложном периоде в отношениях со своей супругой — певицей Анжеликой Варум. В один период они даже чуть не развелись.

Музыкант признался, что в какой-то момент их отношения с супругой дали трещину, они чуть не расстались. Однако мудрость исполнительницы помогла им сохранить гармонию в семье. Откровенное интервью артист дал ведущей Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».

«Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, не трепать себе нервы и не мучить себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала. В основном я портачу, потому что шумнее», — отметил Леонид Агутин.

По словам певца, лишь с годами они наконец смогли научиться принимать друг друга такими, какие они есть на самом деле. Агутин подчеркнул, что за последние годы скандалы вовсе ушли из их семьи, сообщает издание «Вечерняя Москва».

В беседе с Шихман артист рассказал, что некоторое время назад он стал «третьим лишним» в супружеской постели. Его место рядом с женой заняла домашняя любимица — кошка по кличке Нюха. Агутин отметил, что они давно с Варум приняли решение спать в разных комнатах, а домашнее животное лишь укрепило их в этом стремлении.

развод агутин варум шихман а поговорить
Комментировать
Самое популярное
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 219744 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Общество 100454 30 апреля 2021
Насмешки Украины о «воде в цистернах» для Крыма разбились о географию Днепра
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Политика 80863 1 мая 2021
Выяснилось, почему Зеленский добивается срочной встречи с Путиным
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Политика 48258 30 апреля 2021
Вода как повод к войне: Альгис Микульскис о странности киргизо-таджикских боев
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 41286 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Все новости / Шоу-бизнес / Агутин рассказал о сложном периоде в отношениях с Варум
Рейтинг@Mail.ru