Агутин рассказал о сложном периоде в отношениях с Варум

Москва, 3 мая. Популярный исполнитель Леонид Агутин откровенно рассказал о сложном периоде в отношениях со своей супругой — певицей Анжеликой Варум. В один период они даже чуть не развелись.

Музыкант признался, что в какой-то момент их отношения с супругой дали трещину, они чуть не расстались. Однако мудрость исполнительницы помогла им сохранить гармонию в семье. Откровенное интервью артист дал ведущей Ирине Шихман для YouTube-шоу «А поговорить?».

«Моя жена давно уже должна была меня бросить к чертовой матери, не трепать себе нервы и не мучить себя. Но я счастлив, что она по-прежнему этого не сделала. В основном я портачу, потому что шумнее», — отметил Леонид Агутин.

По словам певца, лишь с годами они наконец смогли научиться принимать друг друга такими, какие они есть на самом деле. Агутин подчеркнул, что за последние годы скандалы вовсе ушли из их семьи, сообщает издание «Вечерняя Москва».

В беседе с Шихман артист рассказал, что некоторое время назад он стал «третьим лишним» в супружеской постели. Его место рядом с женой заняла домашняя любимица — кошка по кличке Нюха. Агутин отметил, что они давно с Варум приняли решение спать в разных комнатах, а домашнее животное лишь укрепило их в этом стремлении.