Новые предложения по поддержке бизнеса должны представить Путину до 21 мая

Москва, 3 мая. Глава государства указал на необходимость новых мер для поддержки малого и среднего бизнеса в России.

Инициативы по поддержанию сектора малого и среднего бизнеса на территории страны должны быть озвучены президенту до 21 мая. Владимир Путин выступил с соответствующим поручением. Примечательно, что предложения должны включить меры налогового стимулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Правительству РФ <...> представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет мер налогового стимулирования, повышения доступности кредитных ресурсов, а также увеличения доли закупки крупными государственными компаниями товаров (услуг), производимых (оказываемых) этими субъектами», — отметил президент.

Главным ответственным по данному проекту президент России назначил премьера Мишустина.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию было оглашено 21 апреля 2021 года.