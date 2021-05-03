Рост ипотечного кредитования может негативно сказаться на российских банках

Нью-Йорк, 3 мая. Эксперты международного рейтингового агентства считают, что банки рискуют в случае увеличения количества кредитов на жилье.

Стремительное повышение объемов кредитования в жилищном секторе наравне с увеличением разрыва между реальными доходами населения и стоимостью недвижимости может отрицательно повлиять на российские кредитные организации. Таким мнением поделились представители международного рейтингового агентства Moody's.

Аналитики убеждены, что при низком уровне доходов граждан страны и постоянном росте стоимости квартир долговая нагрузка на банки значительно увеличится. Известно, что Центробанк и Правительство РФ должны принять до 1 июля решение о пролонгировании программы льготной ипотеки по регионам.

Замедление темпов роста стоимости жилья в стране является временным по мнению эксперта инвестиционный компании «Универ Капитал» Сергея Дроздова. Специалист считает, что многие граждане старались приобрести жилье до окончания срока действия программы. Сейчас на рынке наблюдается пауза после масштабного ажиотажа в прошлом году.

Вторичную недвижимость как актив для вложений посоветовал доктор экономических наук Яков Миркин. Помимо нее, он также выделил еще несколько выгодных направлений для инвестиций.