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Власти Дагестана хотят создать для одаренных детей аналог «Сириуса» на берегу Каспия

Общество
Власти Дагестана хотят создать для одаренных детей аналог «Сириуса» на берегу Каспия
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Махачкала, 3 мая. Власти Дагестана планируют к 2024 году создать в республике образовательный центр для одаренных детей, аналогичный федеральному «Сириусу». Проект оценивается в 440 миллионов рублей.

По словам врио министра образования и науки республики Яхьи Бучаева, центр появится на базе оздоровительного лагеря вблизи города Избербаша. Оборудование для него будет закуплено по нацпроекту.

«С 2022 года будем реализовывать проект строительства на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный берег» центра для одаренных детей по модели сочинского «Сириуса». Там начнется строительство школы с двумя спальными кампусами. На приобретение оборудования по нацпроекту «Образование» заложено 223 миллиона рублей. Проект самой школы оценивается в 440 миллионов рублей», — рассказал журналистам глава регионального Минобрнауки.

Бучаев уточнил, что будущий центр будет вести деятельность по трем направлениям. Ввести его в эксплуатацию планируется не позднее 2024 года.

«К концу 2023-началу 2024 года, я думаю, мы получим прекрасный центр для одаренных детей, где дети смогут посменно обучаться по таким направлениям, как наука, спорт и искусство», — заявил врио министра.

Детский лагерь «Солнечный берег» находится на берегу Каспийского моря недалеко от Избербаша. Он рассчитан на 250 детей и включает в себя жилые корпуса, компьютерные и учебные классы, а также игровые площадки с бассейном.

Образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» был создан в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка в Сочи. В прошлом году на этом месте была образована первая в стране федеральная территория. Ежемесячно в «Сириусе» бесплатно проходят подготовку и переподготовку около 800 детей и более 100 преподавателей из различных регионов страны.

Ранее ФАН сообщал, что благодаря программе «Земский учитель» за два года в Дагестане удалось закрыть около 200 вакансий в сельских школах. До конца 2022 года власти республики планируют восполнить нехватку еще порядка 100 учителей.

россия дагестан сириус
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