Спецпредставитель США по Афганистану прибыл в Кабул для встречи с президентом страны

Кабул, 3 мая. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад прибыл с официальным визитом в столицу Афганистана для проведения переговоров с властями государства.

Американский дипломат намерен в рамках поездки встретиться с афганским лидером Ашрафом Гани, главой Высшего совета Абдуллой Абдуллой и другими​​​.

В период с 1 мая по 11 сентября администрация США намерена завершить вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. Согласно соглашению о мире между Соединенными Штатами и представителями радикальных исламистов из движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), иностранные войска должны быть выведены из государства в течение 14 месяцев.

Несмотря на вывод американского военного контингента, в Вашингтоне, видимо, не намерены оставлять Афганистан «без присмотра». Глава Центрального командования (CENTCOM) Кеннет Маккензи в рамках выступления перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей США заявил, что будущие американские операции в Афганистане могут опираться на новые военные базы в граничащих с ним странах.

1 Организация запрещена на территории РФ.