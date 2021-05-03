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Кабмин выделит не менее 24 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры

  /   Обновлено: 03 мая 2021 14:11
Экономика
Кабмин выделит не менее 24 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры
mincultkomi ru  /  Минкультуры Коми

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров в 2021–2024 гг. направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры.

Поручение главы государства распространяется на дома культуры в муниципалитетах, в том числе в сельских местностях. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по реализации его послания парламенту.

Денежные средства направят на реконструкцию и капремонт культурных учреждений, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. При этом будет предусмотрен максимальный охват указанных организаций культуры, отмечается в документе.

Первый раз такое предложение было озвучено российским лидером в процессе его ежегодного послания Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля.

Также глава государства поручил кабинету министров продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Данный документ был размещен на официальном сайте Кремля.

путин кабмин финансирование учреждения культуры
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