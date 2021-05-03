Кабмин выделит не менее 24 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров в 2021–2024 гг. направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на создание и модернизацию учреждений культуры.

Поручение главы государства распространяется на дома культуры в муниципалитетах, в том числе в сельских местностях. Такой пункт содержится в перечне поручений президента по реализации его послания парламенту.

Денежные средства направят на реконструкцию и капремонт культурных учреждений, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев. При этом будет предусмотрен максимальный охват указанных организаций культуры, отмечается в документе.

Первый раз такое предложение было озвучено российским лидером в процессе его ежегодного послания Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж» 21 апреля.

Также глава государства поручил кабинету министров продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Данный документ был размещен на официальном сайте Кремля.