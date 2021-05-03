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ЛНР итоги 26 апреля — 2 мая: Киев 24 раза нарушил перемирие, репетиция парада Победы

Новороссия
ЛНР итоги 26 апреля — 2 мая: Киев 24 раза нарушил перемирие, репетиция парада Победы
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников


Луганск, 3 мая. Глава ЛНР предложил телемост с жителями подконтрольных Киеву районов Донбасса, «Народный форум» в Луганске и новые обстрелы со стороны ВСУ. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале ФАН.

Армия Киева 24 раза за неделю обстреляла ЛНР

Украинские силовики на текущей неделе 24 раза нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию Луганской Народной Республики. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ открывали огонь из минометов калибров 82 и 120 миллиметров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении семи населенных пунктов.

Глава ЛНР предложил провести телемост с жителями подконтрольных Киеву районов

Леонид Пасечник во время встречи с организаторами состоявшегося в 2014 году референдума о самоопределении республик Донбасса предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий. Он отметил, что эта идея пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с руководителями ЛНР и ДНР.

Руководство ЛНР передало сотрудникам скорой помощи новые машины

Луганские медики получили 14 автомобилей скорой помощи от республиканских властей. Все машины адаптированы для перемещения в городских условиях и оснащены современным медицинским оборудованием. В 2020 году лечебные учреждения ЛНР получили более 60 новых скорых.

ЛНР итоги 26 апреля — 2 мая: Киев 24 раза нарушил перемирие, репетиция парада Победы
Федеральное агентство новостей  / 

Проблему гражданских войн обсудили в рамках проекта «Народный форум» в Луганске

В столице ЛНР стартовал проект «Народный форум», инициированный общественным движением «Мир Луганщине». Ученые, депутаты, представители общественных организаций и журналисты обсудили особенности гражданского конфликта на Украине, исторические примеры гражданских войн в России, а также подняли тему Русской весны. Организаторы обещают проводить такие форумы регулярно.

Силовые ведомства ЛНР начали совместные репетиции парада Победы

Совместные репетиции расчетов для участия в параде Победы проходят на этой неделе в Луганске. На территории парка «Патриот» для репетиции военного парада собрались военнослужащие Народной милиции, сотрудники МЧС и МВД, лицеисты и воспитанники военно-патриотического движения «Молодая Гвардия — Юнармия». Репетиции традиционно завершает проход механизированной колонны.

«Согласно утвержденному плану продолжаются тренировки парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На тренировках задействовано 23 парадных расчета, порядка двух тысяч человек личного состава, и в механизированной колонне задействовано 103 единицы военной техники», — заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

всу донбасс украина лнр луганск
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