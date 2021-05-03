Сейсмологи не зафиксировали землетрясение в Иркутской области

Иркутск, 3 мая. Специалисты опровергли данные о землетрясении на территории Иркутской области. Подземные толчки почувствовали в Монголии, в районе озера Хубсугул.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в экстренных службах, под Иркутском был зарегистрирован только афтершок в 2–4 балла по шкале Рихтера. Второй оказался настолько слабым, что его не удалось зафиксировать. Пострадавших нет, информация о разрушениях также не подтвердилась.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в районе населенного пункта Тымовское на Сахалине, сообщал сайт 360tv.ru. Местные жители рассказали, что после подземных толчков на домах образовались трещины.