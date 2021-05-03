Двухлетнего ребенка госпитализировали после падения с лестницы в Волосове

Санкт-Петербург, 3 мая. Ребенок попал в реанимацию после падения с лестницы в доме на проспекте Вингиссара в Волосове.

Об инциденте стало известно, когда в полицию Кингисеппского района поступило сообщение о госпитализации двухлетнего ребенка. Медики оказали ребенку необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время ребенок помещен в реанимацию. Медики зафиксировали у пострадавшего переломы и травмы головы. Работники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.

Полуторагодовалый ребенок в Петербурге отравился мазью для собак, сообщал ФАН. Мальчика доставили в городскую больницу.