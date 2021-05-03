Пашинян сообщил о создании новых опорных пунктов российской военной базы на юге Армении

Ереван, 3 мая. Два опорных пункта 102-й военной базы ВС России созданы в граничащей с Азербайджаном Сюникской области на юге Армении, заявил и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

По его словам, после создания дополнительных опорных пунктов появилась гарантия для обеспечения безопасности не только в Сюникской области, но и во всей Армении.

В апреле Пашинян заявлял, что Ереван и Москва обсуждают возможности расширения территории пребывания 102-й российской военной базы. Он отмечал, что основой обеспечения внешней безопасности Армении является армяно-российский военный союз.

Ранее во время выступления в парламенте республики политик также говорил, что для Армении очень важна объединенная группировка войск государств и единая система ПВО.