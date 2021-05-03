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Организаторов «Маски» обвинили в «проплаченном» финале

  /   Обновлено: 03 мая 2021 13:27
Шоу-бизнес
Организаторов «Маски» обвинили в «проплаченном» финале
НТВ  /  Prt Scr / шоу «Маска»

Москва, 3 мая. Новый сезон популярного телешоу «Маска» подошел к концу. Все артисты раскрыты, тайн больше не осталось. Однако многих зрителей не устроил финал, в котором победу отдали Крокодилу.

Финал проекта на НТВ запомнился зрителям яркими выступлениями. Последний выпуск сезона проходил в два этапа, в первом выступали все четыре финалиста — Заяц, Змея, Лама и Крокодил. В результате голосования проект покинул Тимур Батрутдинов, выступавший в белом костюме ушастого зверя.

Во втором этапе судьи вновь послушали выступления участников. Змея (Юлия Паршута) исполнила песню Полины Гагариной «Колыбельная», Лама (Юсиф Эйвазов) — Ave Maria. И победителем проекта стал Крокодил, спевший Uptown Funk Бруно Марса. Судьи единогласно угадали, что в костюме певца Jony, и оказались правы.

Автор канала «Бодрая лошадь» в «Яндекс.Дзене» отметил, что после завершения второго сезона остается легкая грусть. Он пожелал каждому артисту успехов в карьере и не потерять вновь обретенную популярность. Некоторые комментаторы при этом не разделили восторга блогера и предположили, что финал мог быть «проплаченным».

«Судя по реакции Фили (певца и члена жюри Филиппа Киркорова. — Прим. ФАН) — все было решено давно. Он не зря упомянул влиятельную семью Jony. «Проплаченный» финал, 100% организаторы постарались»;

«Больше смотреть это точно не стану. Ломали комедию весь сезон, типа даже не догадываются, кто под масками, а в финале все как один назвали артистов. Победил не сильнейший. Короче, зря потраченное время»;

«Победили земляки спонсора. Совпадение? Не, не думаю, Все давно было куплено», — резко отметили выступившие с обвинениями пользователи Сети.

После финала второго сезона «Маски» в эфир вышло шоу «Звезды сошлись». В интервью ведущей Лере Кудрявцевой генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн отметил, что зрителей порадуют третьим сезоном проекта. Премьера состоится в середине февраля следующего года.

змея крокодил маска заяц лама jony
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