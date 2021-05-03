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Сражавшийся против фашистов 95-летний ветеран из Крыма победил коронавирус

  /   Обновлено: 03 мая 2021 18:54
Видео
Сражавшийся против фашистов 95-летний ветеран из Крыма победил коронавирус

Когда началась война, Александру Маркевичу было 16. Первые два года он помогал матери-санитарке в передвижном госпитале в Брянской области. Однако, при первом же налете фашистской авиации станция, где располагался госпиталь, была уничтожена.

«Не было ни пулеметной, ни авиационной, ни артиллерийской защиты. Немцы-летчики, как бандиты, делали все, что хотели с нами на любой высоте», — с горечью рассказал фронтовик/

В 1943 году юноше исполнилось 18, и его отправили на фронт. В составе 522-го артиллерийского полка Маркевич участвовал в обороне Ленинграда.

«Когда я уже в армию попал, фашисты уже боялись нас, наше вооружение», — поделился воспоминаниями дедушка.

Сейчас Александру Даниловичу 95, он живет в Симферополе. Пенсионер прошел всю Великую Отечественную войну, а также пандемию коронавируса.

«Коронавирус меня прихватил не в самой тяжелой форме, но 10 процентов легких было поражено. Это произошло в декабре месяце. 27 декабря меня положили в седьмую городскую больницу, там я пробыл 17 дней», — рассказал Александр Данилович.

После больницы он еще 17 дней восстанавливал здоровье в Крымском Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.

«В этом госпитале еще немножко меня подправили, но чувствую я себя сегодня неважно. 17 дней и 17 дней в госпитале — всего 34 дня я болел. Да я и сейчас болею, но живу», — сказал ветеран.

Фронтовик признается: несмотря на перенесенный недуг, вкус к жизни ему сохранить удалось. В этом Александру Даниловичу помогает жена Таисия. Вместе они гуляют по саду, поют патриотические песни, а еще рассматривают старые фотографии и вспоминают прошлое.

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