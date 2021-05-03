Путин дал поручение обеспечить газификацию домохозяйств без привлечения денег граждан

Москва, 3 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил до 2023 года обеспечить подключение домохозяйств к газоснабжению в газифицированных регионах без привлечения денежных средств россиян.

Доклад о процессе проведения бесплатной для граждан газификации правительство должно предоставить до 30 октября. Соответствующую информацию сообщили в Кремле.

Ответственными российский лидер назначил главу кабмина Михаила Мишустина и руководителей регионов страны. Президент ждет первый доклад до 30 октября 2021 года, а далее — до 30 октября 2022 года и до 15 января 2023 года.

В ежегодном послании парламенту 21 апреля глава государства назвал недопустимым, чтобы жители России платили за подключение домовладений к газовым сетям. В связи с этим Путин поручил правительству и регионам разработать соответствующий план газификации субъектов, поддержав таким образом предложение «Единой России».

Программа газификации страны заметно увеличит внутренний рынок, в связи с чем «Газпром» намерен нарастить свое присутствие. Дополнительный объем, который госкомпания поставит на отечественный рынок, может составить 21,8 млрд кубометров газа в год, заявил зампред правления концерна Виталий Маркелов.